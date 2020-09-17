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Merdan Yanardağ Selahattin Demirtaş gibi halkı sokağa çağırdı!

Tele1'in sahibi Merdan Yanardağ üstlendiği "Yıkıcılık görevi"ni başarıyla yürütüyor. Can Ataklı'nın Ekrem İmamoğlu ile ilgili sert tepkisi için, "Bizde öyle hem nalına hem mıhına olmaz" diyen Merdan Yanardağ, kendi iban numarası ile açtığı hesaba aktarılan paraların hesabını vermeden yeni bir skandalın altına imza attı.

Birgün gazetesinde "Yaratıcı Yıkıcılık" ara başlığı ile AK Parti iktidarını ve seçmenini "Siyasal İslamcı" olarak lanse eden Merdan Yanardağ tıpkı Selahattin Demirtaş'ın yaptığını yaptı ve halkı isyana, sokağa çıkmaya davet etti. Gezi sürecini örnek veren Yanardağ bu eylemlerin tekrarından yana olduğunu belirtti. Merdan Yanardağ'a ilk tepki Aydınlık gazetesinden geldi. Merdan Yanardağ'ın yazısını çok tehlikeli bulan Aydınlık, "ABD'li Soroz'un ağzıyla konuşuyor" suçlaması getirdi.

Merdan Yanardağ ise sosyal medya hesabından Aydınlık'ın yazısını çarpıttığına vurgu yaptı ve "Ben bütün diktatörleri kastetmiştim" dedi. Ve fakat Yanardağ'ın yazısında sadece AK Parti var... Hadi Özışık yorumluyor...

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