Merdan Yanardağ Selahattin Demirtaş gibi halkı sokağa çağırdı!

Birgün gazetesinde "Yaratıcı Yıkıcılık" ara başlığı ile AK Parti iktidarını ve seçmenini "Siyasal İslamcı" olarak lanse eden Merdan Yanardağ tıpkı Selahattin Demirtaş'ın yaptığını yaptı ve halkı isyana, sokağa çıkmaya davet etti. Gezi sürecini örnek veren Yanardağ bu eylemlerin tekrarından yana olduğunu belirtti. Merdan Yanardağ'a ilk tepki Aydınlık gazetesinden geldi. Merdan Yanardağ'ın yazısını çok tehlikeli bulan Aydınlık, "ABD'li Soroz'un ağzıyla konuşuyor" suçlaması getirdi.

Merdan Yanardağ ise sosyal medya hesabından Aydınlık'ın yazısını çarpıttığına vurgu yaptı ve "Ben bütün diktatörleri kastetmiştim" dedi. Ve fakat Yanardağ'ın yazısında sadece AK Parti var... Hadi Özışık yorumluyor...