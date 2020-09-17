BIST 1.111
DOLAR 7,54
EURO 8,95
ALTIN 471,87
GÜNCEL

Ümitcan'ın annesi Gülay Uygun intihar etti! Müge Anlı ölümümden sorumlu mektubu

Müge Anlı Tatlı Sert'te günlerdir işlenen Aleyna Çakır olayı bambaşka bir noktaya taşındı. Aleyna'nın ölümüyle ilgili suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun başına tek kurşun sıkarak intihar etti. Gülay Uygun 4 sayfalık intihar mektubunda 'ölümümden Müge Anlı suçludur' dedi.

Aleyna Çakır olayıyla ilgili bir son dakika gelişmesi gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun intihar etti. 

4 sayfalık intihar mektubu bırakan Gülay Uygun'un başına kurşun sıkarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Olaya ilişkin Ümitcan Uygun ve babası ile avukatları açıklama yaptı. Avukat, Gülay Uygun'un mektubunda 'ölümümden Müge Anlı suçludur' yazdığını açıkladı. Ümitcan Uygun'un babası ise Aleyna Çakır'ın babası için şoke eden bir ithamda bulundu. Aleyna'ya babasını tecavüz ettiğini iddia etti. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Halil Sezai'den dayak olayıyla ilgili akla ziyan savunma
Karantinaya uymayan Enes Batur yurda yerleştirildi
İstanbul'da tüm otobüsler İETT altında birleşti
Kocaeli'nde mide bulandıran iğrenç olay!
Doğu Perinçek'i çıldırtan ajan sorusu!
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rakibi Rio Ave oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Doğu Perinçek'i çıldırtan ajan iddiası
Yılanı boynuna sarıp otobüse bindi o anlar kamerada
Neftçi Bakü - Galatasaray maçını canlı veren şifresiz kanallar
Erdoğan'dan çarpıcı Doğu Akdeniz mesajı Türkiye'nin şantaja boyun eğmeyeceği anlaşıldı
Merdan Yanardağ Selahattin Demirtaş gibi halkı sokağa çağırdı!
Somer Sivrioğlu çocukları kaç tane kızı ve oğlu kaç yaşında?
Koronavirüse yakalanan Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı! Son hali yürek burktu
Abdest almayı bilmeyen Bahar Candan başını kapattı tepki yağdı