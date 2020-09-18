Halil Sezai'nin çirkefliğine büyük isyan!

Görüntülerin bir anda gündeme oturmasının ardından Halil Sezai’den ve avukatından ardı ardına açıklamalar geldi. Sezai , “Olan oldu, özür dilerim” derken, avukatı “ezan karşıtı hiçbir olumsuz söylem olmamıştır” dedi. Babası yaşındaki adamı döven Halil Sezai'ye medya dünyası büyük tepki gösterdi. Birçok yazar ve televizyoncu tepkilerini sert ifadelerle dile getirdi.