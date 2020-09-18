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Halil Sezai'nin çirkefliğine büyük isyan!

İncir Reçeli filmiyle ünlenen 41 yaşındaki Halil Sezai, 67 yaşındaki komşusunu tekme tokat dövdü! Sezai’nin, elinde odunla, yaşlı adamın kapısına dayandığı ve komşunu darp ettiği anlara ilişkin görüntüler infial yarattı!

Görüntülerin bir anda gündeme oturmasının ardından Halil Sezai’den ve avukatından ardı ardına açıklamalar geldi. Sezai , “Olan oldu, özür dilerim” derken, avukatı “ezan karşıtı hiçbir olumsuz söylem olmamıştır” dedi. Babası yaşındaki adamı döven Halil Sezai'ye medya dünyası büyük tepki gösterdi. Birçok yazar ve televizyoncu tepkilerini sert ifadelerle dile getirdi.

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