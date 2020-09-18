Jülide Ateş'ten Doğu Perinçek'i kızdıran gizli servis sorusu: Yayınlamazsan namuslu değilsin

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Haber Global'de Jüledi Ateş'in sunduğu 40 programına konuk oldu. Doğu Perinçek, Jülide Ateş'in "Doğu Perinçek herhangi bir gizli serviste çalıştı mı?" sorusuna tepki gösterdi.

''Bunları yayınlamazsanız namuslu değilsiniz''

Perinçek, "Bu soruyu ancak bana gizli servisin elemanları bana sorar, başka da kimse soramazsınız. Vereceğim cevap budur. Siz bunları nasıl, hangi cesaretle Türkiye'nin en karakterli, kişilikli insanına sorabiliyorsunuz. Bunları yayınlamazsanız namuslu değilsiniz.

''Siz de mi aynı acıyı paylaşıp bu soruyu soruyorsunuz?"

Vatan Partisi Amerika'nın oyunlarını bozan, Ermeni soykırımını yok eden, Silivri Duvarı'nı yıkan, FETÖ ve PKK'nın üzerine gidilmesini sağlayan partidir. CIA'nın acısı vardır ve MİT içinde CIA çalışanlarının acısı vardır. Siz de mi aynı acıyı paylaşıp bu soruyu soruyorsunuz?" yanıtını verdi.