Siyaseti sallayan sözler! Bülent Arınç’tan Özgür Özel’e Kılıçdaroğlu mesajı!

Gazeteci Hadi Özışık’ın YouTube kanalına konuk olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP içindeki dengelerden Özgür Özel’in liderliğine, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye etkisinden siyasi nezaket vurgusuna kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Kılıçdaroğlu olmadan CHP’nin büyümesi mümkün değil” sözleriyle gündem yaratan Arınç, muhalefetin geleceğine dair çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Arınç’ın açıklamaları siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Arınç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik dikkat çeken bir çağrıda bulunarak, “Özgür Özel’in en çok yapması gereken şey Kemal Kılıçdaroğlu’na gidip saygılarını sunması ve onun görüşlerinden parti içinde istifade etmek istediğini ifade etmesidir. Kemal Kılıçdaroğlu olmadan CHP’nin büyümesi ve güçlenmesi mümkün değil” dedi.

Siyasette nezaket ve diyalog vurgusu da yapan Arınç, farklı partilerle saygıya dayalı ilişkilerin önemine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çıkışıyla toplumun farklı kesimleriyle barışma adımı attığını belirten Arınç, bunun Türkiye siyaseti adına önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Arınç’ın bu sözleri kısa sürede siyasi kulislerde geniş yankı bulurken, CHP içindeki dengelerin nasıl şekilleneceği yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki konumu ve Özgür Özel yönetiminin atacağı adımlar merakla takip ediliyor.