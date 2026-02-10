BIST 13.875
DOLAR 43,62
EURO 51,95
ALTIN 7.054,66
GÜNCEL

14 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 305 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 305 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini ve 305 şüphelinin yakalandığını belirtti.

İstanbul genelinde 5 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda mesajlaşma programları ve sosyal medya paylaşım platformunda uçtan uca şifreli gruplar kurarak, bu gruplar üzerinden güvene dayalı kurye sistemi ağıyla ya da bireysel olarak uyuşturucu satıldığının belirlendiği aktaran Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen ortak çalışmalarda, özel ve gizli üyelik sistemiyle oluşturulan gruplardan paylaşılan mesajlaşmalara ulaşılması üzerine bu mecralarda "yönetici", "moderatör" olarak faaliyet gösteren şüphelilerin tespit edildiğini kaydetti.

Şüphelilerin farklı kanal veya gruplar üzerinden de aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu ticareti yaptıklarının tespit edilmesi üzerine İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş'ta bu sabah eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendiği bilgisini veren Yerlikaya, "Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir. Bu mücadele, küresel bir güvenlik mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tiroid ameliyatlarında ses kısıklığı riskine karşı modern yöntem
Tiroid ameliyatlarında ses kısıklığı riskine karşı modern yöntem
Hakan Fidan'ın, "nükleer silah" sorusuna tepkisi gündem oldu
Hakan Fidan'ın, "nükleer silah" sorusuna tepkisi gündem oldu
Mesut Özarslan gitti, CHP'de tartışma büyüdü: Özgür Özel’e yönelik eleştiriler artıyor!
Mesut Özarslan gitti, CHP'de tartışma büyüdü: Özgür Özel’e yönelik eleştiriler artıyor!
Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki: Çöp kutusu göndermekle övünmedik
Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki: Çöp kutusu göndermekle övünmedik
Mesut Özarslan'dan istifa sonrası Özgür Özel ile ilgili şok iddialar
Mesut Özarslan'dan istifa sonrası Özgür Özel ile ilgili şok iddialar
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’tan çocuklar için 'sosyal medya' çağrısı
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’tan çocuklar için 'sosyal medya' çağrısı
Karanlıkta telefon kullanımı miyopiyi hızlandırıyor
Karanlıkta telefon kullanımı miyopiyi hızlandırıyor
Faruk Acar’dan Özgür Özel’e sert tepki
Faruk Acar’dan Özgür Özel’e sert tepki
CHP'li Belediye Başkanı alkollü işletmenin açılışını “Allah utandırmasın” diyerek yaptı
CHP'li Belediye Başkanı alkollü işletmenin açılışını “Allah utandırmasın” diyerek yaptı
Özdemir Bayraktar’ın hayatı belgesel oldu: “Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti” yayında
Özdemir Bayraktar’ın hayatı belgesel oldu: “Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti” yayında
Çorum'da pes dedirten olay! Önce dövdüler sonra diz çöktürüp özür dilettiler
Çorum'da pes dedirten olay! Önce dövdüler sonra diz çöktürüp özür dilettiler
Türkiye’de ilk: 12 santimlik dev anevrizma kapalı yöntemle tedavi edildi
Türkiye’de ilk: 12 santimlik dev anevrizma kapalı yöntemle tedavi edildi