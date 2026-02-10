BIST 13.838
Hakan Fidan'ın, "nükleer silah" sorusuna tepkisi gündem oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kendisine yöneltilen "Türkiye’nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?" sorusu sonrası sessiz kaldı. Fidan'ın sessizliği, sosyal medya kullanıcıları arasında "Mesaj alındı" şeklinde yorumlandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "nükleer" sorusuna verdiği tepki sonrası, kullanıcılar bu sessizliği "Sükut ikrardandır" olarak kabul ettiklerine yönelik paylaşımlar yaptı.

Hakan Fidan’ın CNN Türk’te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında soruları yanıtladı.

Program sırasında gazeteci Ahmet Hakan, savunma sanayiindeki gelişmelerin konuşulduğu bölümde Bakan Fidan’a, “Türkiye’nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?” sorusunu yöneltti.

STÜDYODA DERİN BİR SESSİZLİK YAŞANDI

Soru karşısında Fidan’ın herhangi bir sözlü yanıt vermemesi ve sessizliğini koruması stüdyoda kısa süreli bir duraksamaya yol açtı.

Ahmet Hakan’ın “İsterseniz ‘no comment’ diyebilirsiniz” şeklindeki hatırlatmasına rağmen Fidan’ın konuşmaması üzerine Ahmet Hakan, “Peki, geçiyorum” diyerek başka bir konuya geçti.

Fidan'ın bu tavrı, programı izleyen bir çok kişi tarafından sosyal medya vasıtasıyla paylaşılarak, "Mesaj alındı" şeklinde yorumlandı.

