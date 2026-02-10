BIST 13.844
Bakan Kurum paylaştı! Ödemişli Cavit amcanın artık yüzü gülüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınında evi yanan Cavit Özer'in videosunu paylaşarak, "Artık yüzü gülüyor." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz 2025'te çıkan orman yangınlarında Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinde birçok yapı kullanılamaz hale geldi.

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda saha çalışmalarına başlanıp yapılan incelemelerde, 4 mahallede toplam 138 köy evinin ağır hasarlı ve yıkılmış olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda Bakan Kurum'un "1 yıl içinde Ödemiş'teki afet konutları tamamlanacak" sözünü verdiği mahallelerde, köy evlerinin inşası hızla devam ediyor.

Bakan Kurum da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, evinin inşaatını her gün görmeye giden Cavit Özer'in görüntülerine yer vererek, "Cavit amcayı hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz yaz Ödemiş'teki yangında evini kaybettiği için ne kadar üzgündü. Artık yüzü gülüyor." ifadelerini kullandı.

Üzümlü Mahallesi'ndeki konutunun yapımının tamamlanmasını bekleyen Özer, evinin hızlıca yapılmaya başlandığını, Tosunlar ve Karadoğan mahallerinin yapımının bitmesine az kaldığını belirtti.

Heyecanlı olduğunu söyleyen Özer, "'Yapılmaz' diyenler şimdi takdir ediyor. Yeni bir hayat başlıyor tabii ki. Allah kısmet ederse inşallah yaza doğru gireriz. Çok sağlam. Allah devletimize zeval vermesin. Rüyamda görsem inanmazdım böyle ev sahibi olacağıma." diye konuştu.

