YEREL

Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Osmaniye'de acil tıp teknikeri, boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı.

112 Acil Sağlık Merkezi'nde acil tıp teknikeri olarak çalışan İlyas Yıldır, ofisinde yemek yerken boğazına yemek parçası kaçtı.

Nefes alamayan Yıldır, göğsünü koltuğun kenarına hızlıca bastırarak kendi kendine Heimlich manevrası yaptı.

Yıldır, yaptığı manevrayla boğazına kaçan yiyeceği çıkardı. Olay ofisin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

