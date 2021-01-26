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Sivas'ta bu kez erkeğe şiddet: Sopa ve satırla kocasına saldırdı

Demirören Haber Ajansı

SİVAS'ta M.A. (40) isimli kadın, tartışma yaşadığı kocasına sopa ve satırla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adam tedaviye alınırken evden kaçan kadın polis tarafından yakalandı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında, Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.A. isimli kadın, henüz bilinmeyen nedenle evde eşi H.A. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada M.A., önce sopa sonra satır ile vurarak eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Kocasını yaralı olarak bırakan M.A., evden kaçtı. H.A. ise telefonla sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından H.A., ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan M.A. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  

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