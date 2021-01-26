Mustafa Destici: 'Militan' ithamları, CHP'nin tükenmişliğinin dışa vurumudur

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şerefli, vatansever vali ve kaymakamlar için 'militan' şeklindeki ucuz ithamlar, CHP'nin siyasi popülist acziyetinin ve tükenmişliğinin dışa vurmasıdır" dedi.

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Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, dünya ve ülke gündeminin ilk sırasında pandemi olduğunu, Türkiye'nin bu zorlu süreci en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu söyledi. Destici, "Sürecin hiçbir aşamasında, hastanelerimiz, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde örneklerini sayısız kez gördüğümüz 'hizmet verememe' noktasına hiç gelmedi. Bir kez daha, bu mücadelede en büyük paya sahip olan sağlık çalışanlarımıza, şahsım, temsil ettiğim camiam ve vatandaşlarımız adına teşekkür etmek istiyorum. Alınan tedbirlerle rakamlarda belirgin bir düşüş yaşıyoruz. Ancak bu nispi iyileşme, içinde bulunduğumuz durumun ve açıklanan rakamların ağır ve korkutucu seviyesini değiştirmiyor" dedi.

Destici, HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster ve afişlerinin ele geçirilmesine ilişkin, "Konunun bizim için sürpriz sayılabilecek hiçbir yönü yok, şaşırtıcı bir yanı da yok. Eğer bu görüntülerin karşısında şaşıranlar varsa, asıl onlar konuşulmayı hak ediyorlar demektir. Bizim için terör örgütünün hiçbir noktası ya da ayrıntısı meçhul değil" ifadesini kullandı.

Destici, CHP eski milletvekili Burhan Şimşek'in Vali ve Kaymakamlara yönelik 'militan' ifadesini de değerlendirerek, "Talihsizliğin ötesinde kara bir bühtandır. Şerefli, vatansever vali ve kaymakamlar için 'militan' şeklindeki ucuz ithamlar, CHP'nin siyasi popülist acziyetinin ve tükenmişliğinin dışa vurmasıdır. Şayet CHP'nin bu ifadeleri kullanan sözcüleri, terörist görmek istiyorlarsa da Meclis'te oturdukları yerin hemen sol tarafına dönerlerse ittifak ortakları HDP grubu içerisinde yeteri kadar militan ve terörist görebilirler" dedi.