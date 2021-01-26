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Benzin, motorin ve LPG'ye çok büyük indirim! Pompaya yansıyacak EPGİS duyurdu

Milyonlarca araç sahibi vatandaşa son dakika müjdeli haber EPGİS'ten geldi.. Benzin, motorin ve LPG'ye kallavi indirim geliyor.. Benzine 27, motorine 25, LPG Otogaza ise 70 kuruş indirim gelecek. EPGİS indirimli fiyatların ÖTV karşılamaları bittikten sonra pompaya yansıyacağını açıkladı..

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Tüm akaryakıt ürünlerinde son dakika indirim gelişmesi yaşandı. Benzin, motorin ve LPG'ye çok büyük indirim yolda... Benzinin litre fiyatına 27, motorinin litre fiyatına 25, LPG Otogaza ise 70 kuruş indirim yapılacak. Gelişmeyi EPGİS sosyal medya hesabından duyurdu.

EPGİS duyurdu
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabında bir paylaşım yaparak "Gün itibari ile son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları (krş/lt) Benzin: 27 Motorin: 25 LPG Otogaz: 70. Bu miktarlardaki ÖTV karşılanmaları bittikten sonra olası indirimler pompa fiyatlarına yansımaya başlayacaktır." dedi.

ÖTV karşılamaları bittikten sonra yansıyacak
EPGİS’in paylaşımına göre litre başına benzinde ÖTV karşılamaları bittikten sonra 27 kuruş, motorinde 25, LPG otogazda ise 70 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

ÖTV alındıktan sonra
Benzine, motorine ve LPG otogaza indirim olduğunda, ÖTV alındıktan sonra pompa fiyatlarına indirim yansıyacak.

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