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Kocaeli'de kız arkadaşını darbedip sosyal medyada paylaşan kişi adli kontrolle serbest kaldı

KOCAELİ'de kız arkadaşına attığı tokat ve sonrasındaki darp anlarını sosyal medyadan paylaşan şahıs, gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmit’te kız arkadaşını darbedip, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan E.Ü. (15), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube bürosunda alınan ifadesinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

E.Ü., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Olay İzmit Kuruçeşme Hülya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşından küçük olduğu belirlenen E.Ü. adlı şahıs, aynı yaşlardaki sevgilisi olan kızla yaşadığı tartışma sonucu kızı darp ederek cep telefonu kamerası ile kayda aldırdı. Şahsın, görüntülerde 'sen dua et sana başka bir şey yapmıyorum' ifadeleriyle tehditler savurduğu görülmüştü.

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