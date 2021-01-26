Afyonkarahisar'da 150 milyon liralık vurgun! 'Termal devremülk satışı' operasyonunda 33 gözaltı

AFYONKARAHİSAR'da termal devremülk bahanesiyle 7 binin üzerinde kişiyi yaklaşık 150 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 33 kişi gözaltına alındı. İçlerinden 7'sinin kadın olduğu çeteden bazıları adliyeye sevk edildikleri sırada gözyaşı döktü.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye'ye bağlı Gazlıgöl beldesindeki devre mülklerin tapularının çıkarılıp, Arap ve Avrupalı turistlere kiraya verileceği bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden aradıkları mağdurlara, 'mail order' sistemi aracılığıyla satış yaptığı ve bu yöntemle 7 binin üzerinde kişiyi yaklaşık 150 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Afyonkarahisar ve İzmir'de önceden belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenleyen ekipler 33 şüpheliyi gözaltına aldı. 7'si kadın 33 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi.

Bazıları ağladı Minibüslerle adliyeye getirilen şüphelilerden bazı kadınların ağladığı görüldü. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin sevk edilmesi sırasında mağdurlar da adliye girişinde toplanıp, pankartlar açtı.

Mail order sistemi nedir? Mail order sistemi kısaca kartsız kredi kartı işlemi olarak tanımlanır. Mail order işlemi, ödeme yapacak kartın fiziken pos cihazının yanında olmadan, kart bilgilerinin ( kart no, son kullanım tarihi ve CVV ) pos cihazı üzerine tuşlanması yoluyla yapılan işlemdir. Bu 3 bilginin pos cihazına tuşlanmasının ardından normal satış işlemi gibi süreç devam eder ve pos bankası kart bankasından otorizasyon alır. Kart hamili pos cihazının yanında olmadığı için tek slip üretilir.

Devremülk nedir?: Devremülk Tatil, sağlık, dinlenme, kaplıca vs. gibi maksatlarla hazırlanmış olan müstakil bir dairenin bağımsız bölümünün mülkiyetine belirli bir tarih için sahip olmaktır.

Yani, sizin belirlediğiniz tarihler aralığında yılın 15 günlük bir kısmını satın alıyorsunuz, Daha sonra ömür boyu seçtiğiniz tarihler aralığında gelip ailecek hiç bir ücret ödemeden kendi tapulu mülkünüz de tatilinizi yapabiliyorsunuz.

Ayrıca her yıl kendi tapulu mülkünüz de tatilinizi yaparken güzel bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Kendinize ait tapunuz olduğu için istediğiniz zaman satabilirsiniz, gelmediğiniz zamanlar 15 günlük kullanma hakkınızı kiraya verebilirsiniz ve miras bırakabilme hakkınız mevcuttur.