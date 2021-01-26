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Reuters son dakika geçti: Riyad'da şiddetli bir patlama sesi duyuldu

Reuters'ın görgü tanıklarından aktardığı habere göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

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Reuters'ın son dakika geçtiği haberde patlamanın kaynağı henüz tespit edilmediği belirtildi.

Al Arabiya televizyonu, patlamanın meydana geldiğine dair yerel kaynakları ve sosyal medyada dolaşan Riyad'a düşen bir füzeye ait videoları paylaştı. 

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, cumartesi günü Yemen'de Riyad'a yönelmiş bir hedefi yok ettiğini açıklamıştı.

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