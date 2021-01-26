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Beşiktaş'ta Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheliden 'neden yaptınız' sorusuna pişkin yanıt

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Beşiktaş’ta yolda yürüyen Rus uyruklu 2’si kadın 3 kişiyi bıçaklayan saldırgan, adliyeye sevk edildi.

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Beşiktaş, Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi üzerinde önceki akşam saatlerinde meydana gelen olayda İstanbul'a turist olarak gelen ikisi kadın 3 Rus uyruklu kişi bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırgan 3 turisti yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Aleksandra Ruslonava (22) ile Aleksandra Volkavo (21) ve Maxim Medvedev (27) hastanede tedavi altına alınmışlardı. İstanbul polisi olaydan sonra yaptığı operasyonda olayın şüphelisi Hasan Hüseyin Y.'yi gözaltına almıştı.

Susma hakkını kullandı
Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin, bıçaklama olayını kendisinin yaptığını kabul ederken, nedeni konusunda bir bilgi vermediği öğrenildi. Şüphelinin olayla ilgili ifade vermeyerek "Susma" hakkını kullandığı belirtildi.

"Dümen yapmayı bırakın"
Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli çıkışta 'neden yaptınız' sorularına karşılık "Dümen yapmayı bırakın", "Sen ne dersen o" şeklinde karşılık verdi. Şüpheli polis ekipleri tarafından Çağlayan'daki adliyeye sevk edildi.

''Bize doğru koşup saldırdı''
Öte yandan hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen Rus turist Alexandra Ruslonava "Arkadaşlarımla yürürken birinin bize doğru koştuğunu gördüm. Daha sonra bıçaklamaya başladı. Onu daha önce hiç görmemiştim. Bunun neden yaptı bilmiyorum." dediği belirtildi.

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