Sisi tanık olmuş! Fethullah Gülen ölüm döşeğinde ve şu an hastanede

Her 15 Temmuz'un yıldönümünde Pensilvanya'ya Fethullah Gülen'in malikanesinin önüne gidip eylem yapan Sisi bu kez bomba bir iddiayla döndü. Fethullah Gülen ağır hasta ve ölüm döşeğinde. Tanık olduklarını anlattı.

Pensilvanya'ya Fethullah Gülen'in evinin önünde eylem yapmaya giden Sisi lakaplı Seyhan Soylu, çok farklı bir olaya şahit oldu. Sisi'nin kaldığı otel Pensilvanya Üniversite Hastanesi'nin oradaymış. Gülen'in evine gitmek için aracıyla çıkarken hastane önünde başı kapalı dua eden kadınları ve çok sayıda aracı görüyor ancak ilk anda duruma anlam veremiyor.

Fethullah Gülen'in malikanesine gidip eylem yapan Seyhan Soylu, dönüşte oradaki bir benzinciye uğrayınca bomba bir haber alıyor. Ürdünlü olan benzinci daha önce Fethullah Gülen'in evine davet edilmiş bir kişi.

Seyhan Soylu ondan öğrendiklerini şöyle aktardı:

-Fetullah Gülen'i tanıyor musunuz dedik oda bize evet tanıyorum, buradaki müslümanları evine iftara çağırdı, tanıştık" dedi. Adam bize Gülen'in 3 gün önce hastaneye kaldırıldığını, 15 gün önce de malikanesinden silah sesleri geldiğini anlattı. Bir çok polis gelmiş. 'Hiç buralarda bu kadar polis görmemiştik' dedi. Benzinci bize "Hastaneye 3 gün önce kaldırmışlar. Zaten çok hastaydı Ramazanda elleri çok titriyordu. Parkinson ve tutuk konuşuyordu" dedi.

Hastanede FETÖ'cülerin konuştukları

Gülen'in hastanede olduğunu öğrenince Seyhan Soylu hemen oraya gitmiş. Kapının önünde oturan kadınların arasına karışan Sisi, kendisini yabancı sanmalarına izin verip Türkçe konuşmalarını dinlemiş. Sisi şunları anlatıyor:



-"Arabayı hastane bahçesine çektim.Kadınların arasına katıldım. Beni yabancı zannettiler. O sırada Gülen'in pankreas kanseri olduğu 3.kez hastaneye yattığını ve durumunun ağır olduğunu konuşuyorlardı.

Hatta Mustafa Hoca diye hitap ettikleri kisi Mustafa Özkan için Hoca Efendi "Bana birşey olursa ben neysem o odur o benim gölgemdir, birlik beraberliğinizi bozmayın çok başlı olmayın" demiş. Kadınları ben dinlerken o sırada bir Türk adam geldi beni tanımış olmalı ki kadınlara birşey söyledi bunun üzerine kadınlar hemen uzaklaştı.

Hastaneye girip sormuş

Sisi duydukları ile yetinmeyip hastaneye girmiş ve Fethullah Gülen'i ziyaret etmek istediğini söylemiş. Hastane yetkilileri ise "ailesi hariciyseniz görüşemezsiniz' demişler. Sisi Gülen'in hastanede yattığını böylece teyit etmiş.