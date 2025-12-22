BIST 11.369
Şişhane metro istasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı

M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’ndaki Şişhane istasyonu, bir yolcunun intihar girişimi nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, araçların Şişhane istasyonunda durmadan seferlerine devam edeceğini duyurdu.

İstanbul’da M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Şişhane istasyonu, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle geçici olarak hizmet dışı bırakıldı.

Metro İstanbul’dan yapılan duyuruda, güvenlik gerekçesiyle istasyonun işletmeye kapatıldığı belirtilerek, “Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir” açıklaması yapıldı.

