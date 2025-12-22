Konya'da genç Esma intihara sürüklenmişti! Tacizci patrona ödül gibi ceza

Baskıya daha fazla dayanamayan Esma, 4 katlı binanın çatı katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Bunun üzerine patron Ganioğlu gözaltına alındı ve 4 Temmuz günü tutuklandı. Ganioğlu, soruşturma aşamasında 26 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Olaydan sonra 5 kez ameliyat olan Esma ise 1 ay boyunca hastanede daha sonra da uzun süre evde tedavi gördü.