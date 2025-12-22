Konya'da genç Esma intihara sürüklenmişti! Tacizci patrona ödül gibi ceza
Konya'da İbrahim Gökay Ganioğlu (38) yanında çalışan Esma Güleser T.'yi (21) tacizleriyle intihar girişimine sürüklemişti. 52 yıla kadar hapsi istenen Ganioğlu'na 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Ganioğlu, 'zincirleme şekilde kadına karşı tehdit' suçundan ise beraat etti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Esma Güleser T., 29 Haziran 2023'te intihar girişiminde bulundu.
Vahim olaydan 1 ay önce bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışmaya başlayan genç kız, patronu İbrahim Gökay Ganioğlu'nun cinsel saldırı ve tehditlerine maruz kaldı.
Baskıya daha fazla dayanamayan Esma, 4 katlı binanın çatı katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Bunun üzerine patron Ganioğlu gözaltına alındı ve 4 Temmuz günü tutuklandı. Ganioğlu, soruşturma aşamasında 26 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Olaydan sonra 5 kez ameliyat olan Esma ise 1 ay boyunca hastanede daha sonra da uzun süre evde tedavi gördü.
İbrahim Gökay Ganioğlu hakkında 'zincirleme şekilde kadına karşı tehdit', 'zincirleme şekilde hakaret', 'zincirleme şekilde hizmet ilişkisinin sağladığı nüfusun kötüye kullanılması suretiyle cinsel saldırı', 'zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak silahla cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksu kılma' ve 'kadına karşı basit yaralama' suçlarından 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.