Kenan Tekdağ Sadettin Saran'a yanıt verdi! Saran onun için 'kötü kalpli ve tehlikeli' demişti

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Ela Rumeysa Cebebi ile mesajlaşmasında, Can Holding soruşturmasında tutuklu bulunan Kenan Tekdağ hakkında "kötü kalpli ve tehlikeli" ifadesini kullandığı ortaya çıkmıştı. Tekdağ, Saran'ın sözlerine avukatı aracılığıyla yanıt verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlaşmasında Kenan Tekdağ hakkında kullandığı ifadeler soruldu.

Sadettin Saran bu soruya "Ben Kenan Tekdağ'ın kötü kalpli ve tehlikeli bir insan olduğunu bildiğim için Ela Rumeysa Cebeci'yi Show Tv'ye geçirirken uyardım" şeklinde yanıt verdi.

Gazeteci Can Özçelik, Kenan Tekdağ'a avukatı aracılığıyla Sadettin Saran ile kişisel bir husumeti olup olmadığını sordu. Özçelik'e Tekdağ cephesinden gelen yanıt şöyle:

"Sadettin Saran isimli kişilere ait kişisel veya sosyal bir münasebetim olmamıştır.

Hakkımda kullanılmış olduğu 'kötü ve tehlikeli kişi'; kendisinin şirketi ile yönetim kurulunda bulunan Show TV'nin arasında, yılda bir kez sürmekte olan ticari davadan umduğu taleplerin bulamamasından bulamamasından bir duygu sorumludur."

Ne olmuştu?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı “uyuşturucu” soruşturmasında elde edilen ses kayıtlarıyla ilgili savcılık tarafından sorular sorulmuştu.

Savcılığın incelediği materyallere göre Sadettin Saran Ela Rumeysa Cebeci'ye "…Habertürk'te bir sürü insan çıkarıyormuş. Doğru mu?" dedi. Ela Rumeysa Cebeci'nin ise cevap olarak, "…Bakalım neler olup bitecek ama sen de Kenan Tekdağ ile aranı düzelt lütfen. Bu benim için çok önemli, mutlu olurum bunu yaparsan" şeklinde cevap verdiği görüldü.

Sadettin Saran'a bahsi geçen bu konuşma içeriği de soruldu. Cevap olarak, "Ben Kenan Tekdağ'ın kötü kalpli ve tehlikeli bir insan olduğunu bildiğim için Ela Rumeysa Cebeci'yi Show Tv'ye geçirirken uyardım" ifadelerini kullandı.

Kenan Tekdağ kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kenan Tekdağ, tam adıyla Mehmet Kenan Tekdağ, 1956 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde dünyaya geldi. 68 yaşında olan Tekdağ, evli ve üç çocuk babasıdır. Eğitimini hukuk alanında tamamlayan Tekdağ, kariyerine yargı alanında başladı.

Kenan Tekdağ'ın eğitimi ve hukuk kariyeri

Kenan Tekdağ, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başladı. Kısa bir süre sonra kamu görevinden ayrılan Tekdağ, 1984 yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. Özellikle medya ve ticaret hukuku alanında uzmanlaşarak iş dünyasında da adını duyurdu.

Kenan Tekdağ, uzun yıllar medya ve yayıncılık sektöründe yönetici olarak görev yaptı. En dikkat çeken görevlerinden biri Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı oldu. Aynı zamanda Ciner Grubu'nun hukuk danışmanlığını da yürüten Tekdağ, medya şirketlerinin idari ve hukuki yapılanmasında etkili rol oynayan bir figür olarak öne çıktı.

Ciner Grubu ve Can Holding süreci

Kenan Tekdağ’ın ismi, özellikle Turgay Ciner’in medya sektöründen çekilme sürecinde daha fazla duyuldu. Bu dönemde Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT gibi kanalların bağlı olduğu medya grubunun sorumluluğu Kenan Tekdağ’a devredildi.

Kısa süreliğine Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği de yaptı. Medya sektöründeki konumu, onu hem ekran arkasında hem de hukuk zemininde etkin bir aktör haline getirdi.