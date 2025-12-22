BIST 11.369
DOLAR 42,81
EURO 50,25
ALTIN 6.070,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Okul bahçesinde korkunç saldırı! 12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurdu

Mersin'in Anamur ilçesinde, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi okul bahçesinde okul müdürü Ender Kara'ya tüfekle ateş etti. Müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken öğrenci ve babası gözaltına alındı. Bu arada müdürün vurulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

Abone ol

Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda korkunç bir saldırı gerçekleşti. Öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, öğrenci ve babası Y.K'yi gözaltına aldı.

Okul bahçesinde korkunç saldırı! 12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurdu - Resim: 0

Kaymakam ve başsavcı hastaneye gitti

Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı. Doktorların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Okulda eğitime ara verildi

Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Okul bahçesinde korkunç saldırı! 12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurdu - Resim: 1

Müdüre saldırı anı kamerada

Öte yandan okul müdürü Ender Kara'nın öğrenci tarafından vurulduğu anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Kara'nın oturduğu sırada öğrencinin tüfekle Kara'ya ateş ettiği, Kara'nın vurulduktan bir süre sonra yere yığıldığı görülüyor.

Okul bahçesinde korkunç saldırı! 12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurdu - Resim: 2

Okul bahçesinde korkunç saldırı! 12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurdu - Resim: 3

Okul bahçesinde korkunç saldırı! 12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurdu - Resim: 4

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Konya'da genç Esma intihara sürüklenmişti! Tacizci patrona ödül gibi ceza
Foto Galeri Konya'da genç Esma intihara sürüklenmişti! Tacizci patrona ödül gibi ceza Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Şişhane metro istasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı
Şişhane metro istasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı
Kenan Tekdağ Sadettin Saran'a yanıt verdi! Saran onun için 'kötü kalpli ve tehlikeli' demişti
Kenan Tekdağ Sadettin Saran'a yanıt verdi! Saran onun için 'kötü kalpli ve tehlikeli' demişti
Hyundai'den İzmit'te üreteceği ilk elektrikli modele ilişkin açıklama
Hyundai'den İzmit'te üreteceği ilk elektrikli modele ilişkin açıklama
Sosyetenin sevilen ismi Leyla Mizrahi yatağında ölü bulundu! Ölüm sebebi belli oldu
Sosyetenin sevilen ismi Leyla Mizrahi yatağında ölü bulundu! Ölüm sebebi belli oldu
Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta eksikler var
Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta eksikler var
Adana'da düğünde kanlı hesaplaşma! Önce baba da oğlu öldürüldü
Adana'da düğünde kanlı hesaplaşma! Önce baba da oğlu öldürüldü
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda LDLC ASVEL ile karşılaşacak
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda LDLC ASVEL ile karşılaşacak
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı
Bu fabrikadaki maaşlar akıllara durgunluk veriyor! Çalışanlara yüzde yüz artış sağlandı
Bu fabrikadaki maaşlar akıllara durgunluk veriyor! Çalışanlara yüzde yüz artış sağlandı
Şamil Tayyar açıkladı: Öfkelerini Hakan Fidan'dan çıkarıyorlar
Şamil Tayyar açıkladı: Öfkelerini Hakan Fidan'dan çıkarıyorlar
Ankara merkezli operasyon! 25 kişi tutuklandı
Ankara merkezli operasyon! 25 kişi tutuklandı
Yılın son MKYK'sı toplanıyor! AK Parti'de gündem yoğun, işte başlıklar
Yılın son MKYK'sı toplanıyor! AK Parti'de gündem yoğun, işte başlıklar