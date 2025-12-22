Okul bahçesinde korkunç saldırı! 12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurdu

Mersin'in Anamur ilçesinde, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi okul bahçesinde okul müdürü Ender Kara'ya tüfekle ateş etti. Müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken öğrenci ve babası gözaltına alındı. Bu arada müdürün vurulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda korkunç bir saldırı gerçekleşti. Öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, öğrenci ve babası Y.K'yi gözaltına aldı.

Kaymakam ve başsavcı hastaneye gitti

Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı. Doktorların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Okulda eğitime ara verildi

Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Müdüre saldırı anı kamerada

Öte yandan okul müdürü Ender Kara'nın öğrenci tarafından vurulduğu anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Kara'nın oturduğu sırada öğrencinin tüfekle Kara'ya ateş ettiği, Kara'nın vurulduktan bir süre sonra yere yığıldığı görülüyor.