BIST 11.342
DOLAR 42,82
EURO 50,20
ALTIN 6.062,01
HABER /  GÜNCEL

Adana'da düğünde kanlı hesaplaşma! Önce baba da oğlu öldürüldü

Adana'da düğünde kanlı hesaplaşma! Önce baba da oğlu öldürüldü

Adana'da 52 yaşındaki Kadir Aydeniz, 6 ay önce oğlunu öldüren şahsın akrabasıyla sokak düğününde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma çatışmaya dönüştü. İki tarafın da silahla vurulduğu kavgada Kadir Aydeniz hayatını kaybetti.

Abone ol

Adana'daki sokak düğününde karşılaşan husumetlilerin kavgası kanlı bitti. Olayda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Adana'da düğünde kanlı hesaplaşma!

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Aydeniz (52), katıldığı düğünde 6 ay önce oğlu Kerim Aydeniz'i (32) öldüren şahsın akrabası olan Muhammet K. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

İKİSİ DE VURULDU

Çıkan çatışmada Kadir Aydeniz ile Muhammed K. vuruldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR ÖLÜ, BİR YARALI VAR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadir Aydeniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan Muhammet K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

OĞLUNU DA ÖLDÜRMÜŞLER!

Öte yandan Kadir Aydeniz'in oğlu Kerim Aydeniz (32), 7 Haziran'da sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, Muhammed K.'nin akrabası olduğu öne sürülen cinayet zanlısı S.K. tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda LDLC ASVEL ile karşılaşacak
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda LDLC ASVEL ile karşılaşacak
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı
Bu fabrikadaki maaşlar akıllara durgunluk veriyor! Çalışanlara yüzde yüz artış sağlandı
Bu fabrikadaki maaşlar akıllara durgunluk veriyor! Çalışanlara yüzde yüz artış sağlandı
Şamil Tayyar açıkladı: Öfkelerini Hakan Fidan'dan çıkarıyorlar
Şamil Tayyar açıkladı: Öfkelerini Hakan Fidan'dan çıkarıyorlar
Ankara merkezli operasyon! 25 kişi tutuklandı
Ankara merkezli operasyon! 25 kişi tutuklandı
Yılın son MKYK'sı toplanıyor! AK Parti'de gündem yoğun, işte başlıklar
Yılın son MKYK'sı toplanıyor! AK Parti'de gündem yoğun, işte başlıklar
Piyasalar karışacak! 3 Banka birleşiyor mu?
Piyasalar karışacak! 3 Banka birleşiyor mu?
AVM ve marketler için MHP'den dikkat çeken öneri! Sınırlama mı geliyor?
AVM ve marketler için MHP'den dikkat çeken öneri! Sınırlama mı geliyor?
Bebeğiniz dişli doğduysa panik yapmayın! İşte yapmanız gereken...
Bebeğiniz dişli doğduysa panik yapmayın! İşte yapmanız gereken...
İspanya'da iktidardaki parti seçimlerde hezimete uğradı
İspanya'da iktidardaki parti seçimlerde hezimete uğradı
PSV hocasından Fenerbahçe ile anılan Veerman hakkında açıklama
PSV hocasından Fenerbahçe ile anılan Veerman hakkında açıklama
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek