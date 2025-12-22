BIST 11.369
Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Nevşehir merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Nevşehir merkez, Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 20 gram uyuşturucu madde ve 2 uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ö, Y.C, V.F, Y.Y.Ç. ve A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

