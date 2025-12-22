Canlı yayında Sadettin Saran'ın test sonuçlarını açıkladı! Kan ve saç örneği vermişti
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdikten sonra yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın İstanbul'daki evinde ve Çanakkale'deki villasında yapılan aramalarda bulunan maddelerin uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan Sadettin Saran'ın test sonuçları merak konusu oldu. Gazeteci Ahmet Ercanlar, Saran'ın test sonuçlarını TGRT Haber canlı yayınında açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlamalarıyla ifadeye çağrıldı.
KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI
İtalya'dan döner dönmez Çağlayan Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade veren Sadettin Saran, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na saç ve kan örnekleri verdi
İFADE VERDİKTEN SONRA SERBEST BIRAKILDI
Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Saran yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
AHMET ERCANLAR'DAN ÇARPICI İDDİA
Sadettin Saran’ın test sonuçlarıyla ilgili çarpıcı bir iddia geldi.
TGRT Haber’de yayınlanan Stüdyoda Futbol programında konuşan gazeteci Ahmet Ercanlar, Saran'ın testlerinde herhangi bir uyuşturucu maddenin tespit edilmediğini öne sürdü.