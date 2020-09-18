BIST 1.113
DOLAR 7,57
EURO 8,97
ALTIN 474,68
YEREL

Şırnak'ta seyir halindeki minibüsün önüne atlayan çocuk feci şekilde can verdi

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine, seyir halindeki minibüsün önüne atlayan 4 yaşındaki çocuk, ezilerek hayatını kaybetti. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı

Kaza, sabah saatlerinde Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Mahallesi'nde annesi ile birlikte markete giden 4 yaşındaki Davut Işık, karşıdaki annesinin yanına gitmek için yola fırladı. Minik Davut, bu sırada hamile eşini hastaneye yetiştirmeye çalışan S.Y. idaresindeki minibüsün altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludere Devlet Hastanesine sevk edildi. Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Davut Işık'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Şırnak'a sevk edilirken, kaza anı bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Antalyaspor'da koronavirüs vakası patladı İstanbul'a gelemediler
Almanya'nın Atina Büyükelçisi Reichel: AB çok yakında Türkiye'ye sopasını gösterecek
Kamboçya'da yıldırım faciası 7 kişi öldü
Dolandırıcıların elinden son anda kurtulan Taha Akyol kıvırdı
Pazar günü İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak
Berat Albayrak: Pandemiden 'en az etkilenecek 3’üncü ülkeyiz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Müge Anlı Tatlı Sert'te Gülay Uygun olayının tanığı: Bir erkek gördüm
Gaziantep'te bir çift, garajda komşularının çocuğunu dövdü
Aile hekimi sorgulama nasıl yapılır? Aile hekimim kim öğrenme ekranı
Endonezya’da maske takmayanlara ilginç cezalar uygulanıyor!
Sokağa çıkma yasağı mı geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız' dedi
MHRS randevu alma ekranı TC ile randevu alma sayfası
Jülide Ateş'ten Doğu Perinçek'i kızdıran gizli servis sorusu: Yayınlamazsan namuslu değilsin
MetroPOLL'ün son seçim anketinde olay sonuçlar! AK Parti ve MHP toplam bakın kaç çıkıyor