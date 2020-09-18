Şırnak'ta seyir halindeki minibüsün önüne atlayan çocuk feci şekilde can verdi

Kaza, sabah saatlerinde Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Mahallesi'nde annesi ile birlikte markete giden 4 yaşındaki Davut Işık, karşıdaki annesinin yanına gitmek için yola fırladı. Minik Davut, bu sırada hamile eşini hastaneye yetiştirmeye çalışan S.Y. idaresindeki minibüsün altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludere Devlet Hastanesine sevk edildi. Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Davut Işık'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Şırnak'a sevk edilirken, kaza anı bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.