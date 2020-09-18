Müge Anlı Tatlı Sert'te Gülay Uygun olayının tanığı: Bir erkek gördüm

Aleyna Çakır'ın intiharını araştıran Müge Anlı, şok bir intiharla sarsıldı. Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü olarak bulundu. Gülay Uygun'un 'Ölümümden Müge Anlı sorumludur' diye bir intihar mektubu bıraktığı iddia edildi. İntihara sebep olmakla suçlanan Müge Anlı canlı yayında açıklamalar yaptı ve 'Bu olayın peşini bırakmayacağım' dedi. Yayına bağlan bir görgü tanığı ise Gülay Uygun'un intihar ettiği iddiasını çürüten bilgiler verdi.

Gülay Uygun oraya nasıl gitti?

Müge Anlı'nın canlı yayınına bağlan bir kişi ismini vermedi ve tanık olduğu olayı anlattı. Gülay Uygun'un intihar ettiği hafriyat döküm sahasında bulunan kişi şunları söyledi:

*Akşam 18'den önce olayın olduğu yer bizim hafriyata döndüğümüz yerin tam karşısında yer alıyor. Aracımla oraya girerken bir erkek bağırma sesi geliyordu. Döküm sahasına dönüp çıktığımda aşağıda beyaz bir araç gördüm. Orada kulübede kalanlar da çıktı ve 'aha kendi canına kıydı' dediler.

*Ben silah sesini tam net duyduğumdan emin değilim. Hafriyat kamyonuyla çıktığım için güvenlik kulübesindeki arkadaşlar duydu ve onlar dışarı çıktılar. Onlar 'aha çocuk kendine kıydı' dediler. Ben erkek sesi duyduğum için ölenin bir erkek olduğunu sandım.

*Olay yarım saatlik bir süreçte oldu. İntihar ettiği yer yürüyerek gidilecek bir yer değil. Orası en yakın yerleşim yerine 4 km fark var. Oraya dolmuş otobüs de yok.