Sinop’ta küçükbaş hayvan ölümlerinin nedeni belli oldu

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Kızılcaelma köyünde aniden ölen 18 küçükbaş hayvanın ölüm nedeni belli oldu. Hayvanlarda oluşan iç parazitin strese ve soğuk hava koşullarında düşük enerji ile beslenmelerinin ölümlere neden olduğu ortaya çıktı.

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Erfelek ilçesine bağlı Kızılcaelma köyüne 6 Aralık Çarşamba günü Nurettin Özcan'a ait 4 küçükbaş hayvan telef olmuştu. Yaşanan olay sonrası Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri gelmiş, alınan numuneler araştırılmak üzere Samsun’a gönderilmişti. 1 hafta içerisinde Özcan'a ait hayvanlar şüpheli şekilde telef olmaya devam etmiş, telef olan hayvanların sayısı 18’e ulaşmıştı. Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü alınan numuneleri inceledi. Tahlil sonuçlarında hayvanlarda oluşan yoğun parazitin vücutlarında aşırı stres ve enerji kaybına neden olduğu, soğuk hava koşullarında eksik enerji ile beslenmelerinin ölüme neden olduğu öğrenildi. Nurettin Özcan’a ait küçükbaş hayvanlardan 16'sının koyun, 2'sinin koç olduğu öğrenildi.