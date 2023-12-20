BIST 7.660
DOLAR 29,13
EURO 31,90
ALTIN 1.904,84
HABER /  EKONOMİ

Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 değer kaybederek 7.673,76 puana indi.

Abone ol

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,85 puan azalışla 7.673,76 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 27,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,2, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,3 ile orman kağıt basım en çok gerileyen yüzde 3,41 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl en geç mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamalar ve "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlenmeye devam etmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların negatif ayrıştığını söyledi.

Öte yandan, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yayımladığı Türkiye ekonomisine ilişkin "Kredi Görüşü" raporunda, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirdi.

Mayıs seçimlerinin ardından daha Ortodoks politikalara dönüşün kredi açısından olumlu olduğu belirtilen raporda, önemli makroekonomik dengesizliklerin azaltılmasının zaman alacağı aktarıldı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de CB tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.530 puanın destek, 7.700 ve 7.810 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo dönemi
Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo dönemi
Öğrenciler üniversite sınavı erken bitince dava açtı
Öğrenciler üniversite sınavı erken bitince dava açtı
THY, sendikanın açtığı "pazar mesaisi" davasını kazandı!
THY, sendikanın açtığı "pazar mesaisi" davasını kazandı!
Polonya'da skandala soruşturma açıldı yüzbinlerce kişiye verilmiş
Polonya'da skandala soruşturma açıldı yüzbinlerce kişiye verilmiş
Kadını "polisiz" diyerek 600 bin lira dolandırdılar! 2 şüpheli tutuklandı
Kadını "polisiz" diyerek 600 bin lira dolandırdılar! 2 şüpheli tutuklandı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı
Bayramiç’te kanlıca mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Bayramiç’te kanlıca mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Sosyal medyada göğüslerini açan 'Laz kızı' için istenen ceza belli oldu
Sosyal medyada göğüslerini açan 'Laz kızı' için istenen ceza belli oldu
Bakan Mehmet Fatih Kacır yeni kredi imkanının detaylarını açıkladı: 36 ay vadeli, ilk 24 ayı ödemesiz...
Bakan Mehmet Fatih Kacır yeni kredi imkanının detaylarını açıkladı: 36 ay vadeli, ilk 24 ayı ödemesiz...
Beşiktaş, Hatayspor maçına 100. yıl formasıyla çıkacak
Beşiktaş, Hatayspor maçına 100. yıl formasıyla çıkacak
Karadeniz’de son 25 yılın en bereketli günü, hamside bolluk yaşandı
Karadeniz’de son 25 yılın en bereketli günü, hamside bolluk yaşandı
Trenin çarptığı otomobil 30 metre sürüklendi, 3 kişi yaralandı
Trenin çarptığı otomobil 30 metre sürüklendi, 3 kişi yaralandı