Öğrenciler üniversite sınavı erken bitince dava açtı

Güney Kore'de üniversiteye giriş sınavına giren bir grup öğrenci, sınavın planlanandan 90 saniye daha erken bitirilmesi nedeniyle hükümete dava açtı. Öğrenciler, sınava yeniden hazırlanma maliyeti olan 20 milyon won (15 bin 400 dolar) talep etti.

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Güney Kore'nin başkenti Seul'deki bir sınav merkezinde yapılan üniversiteye giriş sınavın ilk bölümünde bitiş zilinin olması gerekenden 1,5 dakika erken çaldığı iddia edildi. Bazı öğrenciler, olay anında itiraz etse de gözetmenler sınav kağıtlarını topladı.

Öğretmenler, bir sonraki oturum başlamadan önce hatanın farkına vararak öğle arası sırasında öğrencilere 90 saniye süre daha verdi. Ancak, bu süre boyunca öğrencilere yalnızca boş kısımları doldurma izni verildi. Öğrenciler ise yanıtlarını değiştiremedi.

Sınava girmiş olan en az 39 öğrenci konuyla ilgili hükümete dava açtıklarını ifade etti. Öğrenciler, sınava yeniden hazırlanma maliyeti olan 20 milyon won (15 bin 400 dolar) talep etti.

BBC'nin haberine göre, öğrencilerin avukatı, söz konusu hatanın öğrencilerin geri kalan sınavlarını da etkilediğini savundu.

Güney Kore'de öğrenciler, üniversiteye gidebilmek için pek çok konu ve alanda soruların yer aldığı, 8 saat süren 'Suneung' isimli bir sınava giriyor. Dünyanın en zor üniversite sınavlarından biri olduğu ifade edilen ve bu yıl sonuçları 8 Aralık'ta açıklanan 'Suneung' sırasında öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için ülkenin hava sahası kapatılabiliyor ve borsanın açılış saati ertelenebiliyor.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansına konuşan bazı öğrenciler, bu durum karşısında morallerinin çok bozulduğunu, bu sebeple sınavın geri kalanına odaklanamadıklarını anlattı.

Bazı öğrencilerin sınavı bırakarak evlerine döndüğü ifade edilirken, öğrencilerin avukatı Kim Woo-suk, eğitim yetkililerinin söz konusu hatayla ilgili özür dilemediğini söyledi. Güney Kore kamu yayıncısı KBS ise yetkililerin olayın yaşandığı sınav merkezinin başındaki gözlemcinin 'zamanı yanlış okuduğunu' söylediğini aktardı.