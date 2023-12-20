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Karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu

Konya’nın Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay, saat 04.30 sıralarında Ereğli ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde ikamet eden aynı aileden 5 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kendilerinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evde baygın halde bulunan H.Ç., A.Ç., H.Ç., M.Ç., Ş.D., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 5 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve Konya Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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