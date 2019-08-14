Simon Kjaer'in menajerinden Fenerbahçelileri üzecek açıklama

Sevilla'da forma giyen Simon Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, ''Simon'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde pek çok haber yazıldı. Ancak kendisi, Sevilla'nın oyuncusu ve orada kalacak.'' dedi.

La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Danimarkalı stoper Simon Kjaer, yaz transfer döneminin başladığı günden bu yana eski takımı Fenerbahçe'nin gündemini meşgul ediyordu. 30 yaşındaki futbolcunun menajeri Mikkel Beck'ten konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

''Sevilla'nın oyuncusu ve orada kalacak''

Transfer süreciyle ilgili konuşan Beck, şu ifadeleri kullandı; Simon'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde pek çok haber yazıldı. Ancak kendisi, Sevilla'nın oyuncusu ve orada kalacak. Nitekim şu anda da takımla birlikte yeni sezona hazırlanıyor. Bunun üstüne söylenecek başka bir şey yok.''