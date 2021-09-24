SHOW TV Didem Arslan'la Vazgeçme'de Türkiye'yi sarsan Dilek hikayesinde olay detay!

SHOW TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvuran Dilek'in hikayesi izleyiciyi ekran başına kilitledi. 12 yaşından bu yana öz ailesi tarafından satılan Dilek'i tüm köy istismar etmiş, programda ortaya atılan iddialara göre Dilek'i istismar edenler arasında devlet görevlileri de yer alıyor!

SHOW TV'de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programına başvuran Dilek'in hikayesi Türkiye'yi hayrete düşürdü. Ailesi tarafından mağdur edilen Dilek, evlendikten sonra kurtulacağını sandı ancak yanıldı. Dilek'in inanılmaz hikayesi ve başına gelenler ekran başındaki herkesi şoke etti. 12 yaşından bu yana ailesi tarafından tüm köye, genç yaşlı demeden herkese para karşılığı pazarlandığını anlatan Dilek program boyunca göz yaşlarını tutamadı. Dilek, evlenip bu zulümden kurtulacağını sandığını ancak her şeyin evlendikten sonra daha da karmaşıklaştığını ifade etti.

Dilek Albayrak'ın itirafları izleyicinin yüreğini yaktı. 12 yaşından beri ailesi tarafından cinsel istismara uğradığını ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorlandığını iddia edilen Dilek Albayrak, programa eşi Bahattin Albayrak ile katıldı.

Türkiye'yi şoke eden cinsel istismar zinciri!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına, Gaziantep Gürpınar köyünden başvuran Dilek Albayrak’ın programa konuk oldu. Canlı yayına eşi ile birlikte gelen Albayrak'ın ailesi hakkında anlattıkları ise ülkeyi adeta şoke etti. 12 yaşından bu yana, kendileri de uyuşturucu kullanan ailesi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ve madde verildikten kendinden geçtiği için haberi olmadan pazarlandığını, kendisine cinsel istismarda bulunan kişilerin arasında 70 yaşındaki köylü komşularının bile olduğunu ifade etti. Dilek'in bu ifadeleri hem sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı hem de ekranları başındaki izleyenleri şoke etti.