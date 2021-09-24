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YEREL

Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebek tedavi altına alındı

Adıyaman'da toprağa yarı gömülü bulunan ve hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bahçecik mahallesindeki Hüsnü Mustafa Özyeğin Anadolu Lisesinde eğitim gören bir grup öğrenci, okulun yanındaki eski mezarlıkta bebek ağlaması duydu.

Sese doğru yönelen öğrenciler, toprağa yarı gömülü buldukları bebeği çıkararak, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Birkaç günlük olduğu tahmin edilen bebek, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Mezarlık bekçisi Mustafa Doğan, olayın yaşandığı sırada namazda olduğunu belirterek, bebeği öğrencilerin bulduğunu anlattı.

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