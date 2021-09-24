Sarımsaklı bazlama nasıl yapılır efsane lezzet!

Hafta sonu kahvaltıları için enfes bir tarifimiz var sarımsaklı bazlama! İşte sizler için tarifi...

Bazlama; mayalı hamur tarifiyle hazırlanan ve geleneksel olarak sac üzerinde pişirilen, kalın bir ekmek çeşidi. Uzun süre mayalanıp dinlendikten sonra elde şekil verilen hamur bezeleri günümüzde ocak üzerinde pişirilmekte. Kalınlık derecesine göre Anadolu'nun pek çok yöresinde mayalı, şebit, pıtpıt adıyla anılır. Hafta sonu bazlama ve sarımsağın başrolde olduğu bir kahvaltı sofrası hazırlamalı diyorsanız hadi gelin, tam ölçülü bazlamalar hazırlamak için mutfağa geçiyoruz!

Malzemeler;

5 su bardağı un 2 tatlı kaşığı tuz (silme) 2 su bardağı ılık su 1 paket instant maya 10 diş sarımsak, 4 kaşık tereyağ, Yarım demet maydanoz,