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Sezon bitti Hikmet Karaman genç eşiyle İspanya tatiline başladı

Sezon bitti Hikmet Karaman genç eşiyle İspanya tatiline başladı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'un başına geçen tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman, İspanya tatilinde.

Geride kalan sezonun 14.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor’da göreve başlayan ve 12 puanlı takımı 41 puana taşıyan teknik direktör Hikmet Karaman, İspanya’da tatil yapıyor. 

Eşi Selin Karaman ile birlikte İspanya’nın Madrid kentinde yeni sezon öncesinde moral ve güç depolayan Hikmet Karaman, tatil günlerine ait bir fotoğraf da sosyal paylaşım platformundaki hesabında yayınladı.

hikmet karaman

Bayram sonrası mesai
Yeni sezonda büyük olasılıkla İstikbal Mobilya Kayserispor ile yola devam edecek olan Karaman, Ramazan Bayramı sonrasında lig için kolları sıvayacak. 

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