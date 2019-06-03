HABER /  SPOR

Kasımpaşa'ya teknik direktör olması için 3 aday belirlendi! Biri gelecek

Kasımpaşa'ya teknik direktör olması için 3 aday belirlendi! Biri gelecek

Geçtiğimiz gün İbrahim Üzülmez ile anlaşma imzaladıktan saatler sonra anlaşmanın iptal olduğunu duyuran Kasımpaşa'da teknik direktör arayışlarında sona gelindi.

Teknik direktör arayışlarını hızlandıran ve anlaştığı teknik adama göre kadroyu yapılandırmak isteyen Kasımpaşa'da görüşmeler sürüyor.

1 yıllık sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile aynı gün karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Kasımpaşa'da teknik direktör ile görüşmeleri Fatih Saraç yapıyor. 

Son çare Kemal Özdeş
Bayram Bektaş, Erol Bulut, Mesut Bakkal gibi önemli teknik adamlarla görüşmelerin sürdüğü Kasımpaşa'da, son çare Kemal Özdeş'e geri dönüş olacak.

kemal özdeş

Yeni sezonda üst sıraları zorlamak isteyen ekip, teknik direktör boşluğunu doldurarak yeni sezon yapılanmasına hemen başlamak isterken, hoca konusunda karar verilince transfer harekatı başlayacak. 

5 oyuncu gidiyor
Transfer sezonunu hareketli geçirecek olan Paşa'da öncelik iç transfer. Trezeguet ile kesin olarak yollarını ayrılacak olan Paşa ayrıca takıma kiralık olarak katılan ve sözleşmesi sona eren Stipe Perica, Karim Hafez, Josue Sa ve Simone Scuffet ile beraber toplam 5 oyuncuyu gönderecek.

trezeguet

2 isim kalıyor
Takımda son maçlarda performansı ile yönetimden tam not alan Haris Hajradinovic ve Tobias Heintz ise takımda kalacak. Böylelikle 14 olan yabancı sayısını 9'a indirecek olan Kasımpaşa'da hedef, gelecek sezon kadroda en fazla 12 yabancı oyuncu bulundurmak.

2-3 nokta transfer
Yönetim 2-3 tane nokta transfer yaparak sezona umutla başlamak istiyor. 11 milyon Euro'ya Galatasaray'a satılan Diagne'nin ardından Trezeguet'den de para kazanmak isteyen Kasımpaşa Yönetimi, teknik direktörünü de belirledikten sonra hoca ile beraber kadro mühendisliğini yapacak.

İlgili Haberler
Kasımpaşa'ya bugün imzayı atan İbrahim Üzülmez'le yollar ayrıldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Avcı 2 Türk'ü gözüne kestirdi! Bayramdan sonra gelecekler
Abdullah Avcı 2 Türk'ü gözüne kestirdi! Bayramdan sonra gelecekler
Altaylı Marco Paixao'ya Süper Lig ekiplerinden kanca
Altaylı Marco Paixao'ya Süper Lig ekiplerinden kanca
Göztepe yeni sezona eski yıldızıyla damga vuracak
Göztepe yeni sezona eski yıldızıyla damga vuracak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yaptığı kötülük!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yaptığı kötülük!
Golden State Warriors NBA final serisinde durumu 1-1 yaptı
Golden State Warriors NBA final serisinde durumu 1-1 yaptı
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Hedeflediğimiz rakamları tutturacağız
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Hedeflediğimiz rakamları tutturacağız
ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Balıkesir bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Balıkesir bayram namazı saati
Bursa bayram namazı saat kaçta 2019 Diyanet namaz saat saatleri takvimi
Bursa bayram namazı saat kaçta 2019 Diyanet namaz saat saatleri takvimi
E okul karne bakma nasıl olur TC ile karne notu sorgulaması
E okul karne bakma nasıl olur TC ile karne notu sorgulaması
Türkiye'de 36 bin kadını dolandıran iki şahıs yakayı ele verdi
Türkiye'de 36 bin kadını dolandıran iki şahıs yakayı ele verdi
İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Af haberleri 1 Haziran Mart genel af çıkar mı son haber geldi
Af haberleri 1 Haziran Mart genel af çıkar mı son haber geldi
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi tatiller ne zaman kaç gün?
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi tatiller ne zaman kaç gün?
Yorumlar