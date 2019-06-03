Abdullah Avcı 2 Türk'ü gözüne kestirdi! Bayramdan sonra gelecekler

Transfer çalışmalarına önümüzdeki yıl şampiyon olmak adına hız kazandıran Beşiktaş yönetimin öncelikli hedefi, yerli futbolcular olacak.

Şampiyonluk rotasıyla çıktığı Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona hızlı bir giriş yapmak istiyor. İlk olarak Loris Karius ve Utku Yuvakuran’la birlikte bir kaleciye daha ihtiyacı olan Beşiktaş’ta, en güçlü aday olan Ertaç Özbir'in transferi bekleniyor.

Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki Ertaç'ın da, Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Taylan Antalyalı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile ortaya koyduğu performansla beğeni kazanan 24 yaşındaki Taylan Antalyalı’ya, Beşiktaş’ın ilgisi olduğu da gelen bilgiler arasında.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesinden edinilen bilgilere göre, 3 milyon avro bonservis bedeli biçilen başarılı futbolcu, Beşiktaş dışında birçok takımın da gözdesi durumunda.

Siyah beyazlılar, 3 milyon euroluk bedelde indirim olması durumunda Taylan ile ilgili girişimleri hızlandıracak.

Beşiktaş’ın çiçeği burnunda teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yönetimle sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi.

Yönetime transfer için geniş bir liste sunan Avcı, scout ekibinin verdiği raporları da inceliyor.

Beşiktaş, bayram sonrasında transfer için resmi girişimlere başlayacak.