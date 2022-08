Şeytan Ayetleri kitabı yazarı Salman Rüşdi New York'ta bıçaklı saldırıya uğradı

Şeytan Ayetleri kitabı nedeniyle 1989 yılında hakkında ölüm fetvası verilen ve tehdit edilen İngiliz yazar Salman Rüşdi, New York'ta bir konferansta bıçaklı saldırıya uğradı.

New York Eyalet Polisi, gözaltına aldığı erkek bir şüphelinin sahneye koşarak Rüşdi'yi boynundan bıçakladığını duyurdu.

Görgü tanıklarına göre, New York'un Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için sahneye çıkan Rüşdi, siyah giyimli ve maskeli bir kişinin saldırısına maruz kaldı. Rüşdi, "yumruklanması ve boynundan bıçaklanması" sonucu yere düştü.

Helikopterle hastaneye kaldırılan Rüşdi ameliyata alındı. Polis, gözaltına aldığı şüphelinin 24 yaşındaki Hadi Matar isimli bir erkek olduğunu açıkladı.

Olaya tanık olan Buffalo News'ten Mark Sommer de BBC'ye yaşananları anlattı. Sommer, siyah maske giyen birinin sahneye atlayarak Rüşdi'ye saldırmaya başladığını, kısa süre sonra 10-15 izleyicinin Rushdie'nin yardımına koştuğunu ve saldırganı durdurduğunu söyledi.

Saldırganın evinde arama yapıldı

Saldırgan 24 yaşındaki Hadi Matar'ın New Jersey'nin Fairview kasabasındaki evinde polis arama yaptı. Matar’ın evinin bulunduğu sokak güvenlik kordonuyla çevrilirken, aramaya yerel polisin yani sıra Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri de katıldı.

AA muhabirinin de gelişmeleri yakından izlediği olay yerinde toplanan sokak sakinleri, Matar’ı tanımadıklarını belirterek, yaşananlardan duydukları şaşkınlığı dile getirdi. FBI ve polisin evde yaptığı arama ve inceleme akşam geç saatlere kadar sürdü.

Salman Rüşdi kimdir?

Hindistan doğumlu İngiliz yazar, 1981 yılında Booker Ödülü de aldığı Geceyarısı Çocukları romanıyla ünlendi. Kitap yalnızca İngiltere'de bir milyonun üzerinde sattı.

Yazar daha sonra 1993'te Booker of Bookers ve 2008'de Best of Booker ödüllerini aldı.

Rüşdi'nin sürrealist, post-modern romanı Şeytan Ayetleri kitabı 1988'de basılır basılmaz büyük bir öfke doğurdu, yasaklanma çağrıları yapıldı.

İran lideri Ayetullah Humeyni, yazar hakkında ölüm fetvası çıkarttı ve bu durum kitabı başka bir boyuta, diplomatik krizlere taşıdı.

Dünya çapında, çevirmenler ve gösterilerde ölenler dahil 59 kişi bu konuyla ilgili hayatını kaybetti.