MAGAZİN

Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı ilginç hareket

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı'nın yeni bir videosu ortaya çıktı. Arabasıyla akşam gezmesine çıkan Şeyma, trafikte bacaklarını arka koltuktan ön koltuğa doğru uzattı.

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden olan Şeyma Subaşı, son günlerde eleştiri oklarının hedefi olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da story atmak uğruna kızı Melisa'nın "Anne çok korkuyorum." sözlerini hiçe sayan hiçe sayan Subaşı'nın bu davranışı takipçileri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Şeyma'nın tartışma yaratacak bir videosu daha ortaya çıktı.

BACAKLARINI ARKA KOLTUKTAN ÖN KOLTUĞA UZATTI

Yaptığı her hareketle gündem olmayı başaran Şeyma Subaşı, yakın arkadaşı Elisabeth Mas ile İstanbul'da gezmeye çıktıkları bir akşam, trafikte bacaklarını arka koltuktan ön koltuğa doğru uzatıp bir takımhareketler yaptı. Snob Magazin'in haberine göre, bu harekete bir anlam veremeyen araç şoförünün Subaşı'nın tutarsız davranışları nedeniyle işini bıraktığı öne sürüldü

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