POLİTİKA

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki petrole göz dikenlere sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da yaptığı açıklamalarda "Suriye'deki zenginlikler üzerinde kimsenin hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour,  EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ABD'nin Suriye'de kontrol ettiği petrol sahalarının gelirinin terör örgütü YPG/PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) gittiği yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, Çavuşoğlu, ABD'den yapılan söz konusu açıklamaları dikkatlice takip ettiklerini bildirdi. 

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