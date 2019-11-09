Müge Anlı'dan Atatürk iddiası! '8 Kasım'da bize veda etti'

10 Kasım 1938 yılında aramızdan ayrılan Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde tüm yurtta anma programları yapılıyor. Müge Anlı'da dün canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünü yaptığı konuşmada anlattığı bir hikaye ile andı.

8 Kasım'da bize veda etti

Müge Anlı programın sonunda yaptığı konuşmada Ulu Önder Mustafa Kemal Atattürk'ün son anları ile ilgili şu bilgileri verdi "Bu gün 8 Kasım 2019 pazar günü... Bildiğiniz üzere 10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıldönümü. Tam 81 yıldır naçiz vücudu aramızda değil ama fikirleri yaşıyor. Düşüncüleri hala geleceğimizi aydınlatmaya devam ediyor. Bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin ebedi lideri olarak her daim kalbimizde yaşıyor. O aslında 8 Kasım'da yani 81 yıl önce bu gün bize veda etti. Nasıl mı? Dolmabahçe Sarayın'daki son günlerinde hastalığı daha da ağırlaşmıştı. Doktorların tüm çabasına rağmen iyileşme belirtisi gözlenmiyordu. Özel doktoru Neşet Ömer İldelp 81 yıl önce bu gün saat 18:30'da Ata'nın odasına girdi muayene etmeye başladı. İşte tam bu sırada yattığı yerden sağına doğru dönen Atatürk'ün adeta biriyle konuşur gibi "Aleyküm selam" dediği duyuldu ve ardından derin bir komaya girdi. Onu bir kez daha minnetle şükranla anıyoruz. Ve onu son sözleriyle "Aleyküm selam" diyerek selamaıyoruz. Unutmıcaz unutturmıcaz."