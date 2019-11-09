İlber Ortaylı çok sert çıktı tamamen cahil gelişmemiş beyin

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, CNN Türk'te yayınlanan Hafta Sonu programına konuk oldu.

Burada gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Ortaylı, dış siyaset gündemini ve ölüm yıl dönümünde tüm yönleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ü değerlendirdi.

"Fesli böyle yazıyordu"

Ortaylı, Çelik'in "Bir kesim insan, Çanakkale Savaşı'nın yönünü değiştiren 'Almanların varlığı' diyor" ifadesi üzerine ise şunları söyledi:

"Onun bir kesim insan demiyor, onu Türkiye coğrafyasının belirli bir bölümündeki insanlar diyor. Bir tanesi öldü, fesli böyle yazıyordu. Bir tanesi daha yazıyor bir gazetede. Bunlara bazen cevap veriyorum, burada söylemeye gerek yok. Bunların sloganı şu, 'Çanakkale'de İngiliz komutanlarla Almanlar kavga ediyordu'.

Tamamen cahil, dışarıdan empoze edilmiş, bunların geri kafalarına da uymuş. Geri kafa derken, gelişmemiş beyinlerine uymuş laflar. Karadeniz'in dalgalarına bakarak, oturup da kahvede söylenen laflar çok manidardır. İşin kötü tarafı da var, bazı yerler maalesef Rus işgaline de uğradı biliyorsunuz. Sarıkamış'tan hemen sonra. Ve bunlar savaş dışı kaldı bu bölgeler. Buradan asker de toplanmıyor. Onun için böyle kendine göre efsaneler çıkıyor harp için. İngiliz komutanlar Çanakkale'de fevkalade beceriksiz insanlar."