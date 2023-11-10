Seyir halindeki kamyonet cayır cayır yandı!

Malatya’da seyir halindeki bir kamyonetin kasasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Olay, 14.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere kent merkezi istikametine seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında henüz bilenmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Paniğe neden olan yangında araç kullanılmaz hale gelirken, yangınla inceleme başlatıldı.