BIST 2.005
DOLAR 13,45
EURO 15,02
ALTIN 776,75
HABER /  GÜNCEL

Selahattin Paşalı sevgilisi Lara Tümer kimdir kaç yaşında?

Selahattin Paşalı sevgilisi Lara Tümer kimdir kaç yaşında?

AŞK 101 dizisinde Fındık Osman karakteri ile büyük beğeni toplayan, Babil dizisindeki performansı ile de dikkat çeken oyuncu Selahattin Paşalı baba oluyor. Magazin basınında konuşulan iddiaya göre Selahattin Paşalı 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Lara Tümer'den bebek bekliyor. Lara Tümer 4 aylık hamile. Peki kimdir Selahattin Paşalı, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Abone ol

Netflix dizisi AŞK 101'de Osman karakteri ile dikkat çeken başarılı oyuncu Selahattin Paşalı baba oluyor. Magazin basınında konuşulan iddiaya göre Selahattin Paşalı 2 yıldır birlikte olduğu yerli Barbara Pelvin lakabı ile bilinen Lara Tümer'den bebek bekliyor. Lara Tümer'in 4 aylık hamile olduğu ve çiftin düğün için hazırlık yaptığı konuşulanlar arasında. Bu haberin ardından birçok kişi Selahattin Paşalı kimdir, sevgilisi Lara Tümer kim, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı araştırması yapmaya başladı. 

Selahattin Paşalı kimdir: Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990 yılında Bodrum'da doğmuştur. Craft Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi almış, ayrıca Budapeşte'de Sanat Yönetimi okumuştur.

Selahattin Paşalı'nın sevgilisi Lara Tümer hakkında bir bilgi bulunmuyor.

İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Kalp Atışı dizisi ile yaşayan Selahattin Paşalı, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Arda Yenilmez karakterine hayat verdi. 2020'de Aşk 101 dizisinde Osman karakterini canlandırdı. Selahattin Paşalı, 1.85 metre boyunda, 76 kilo ve Kova burcudur.

Selahattin Paşalı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Leke (Arda) (TV Dizisi)

2017 – Kalp Atışı (Alp) (TV Dizisi)

ÖNCEKİ HABERLER
Kulis Haber! Erdoğan'ın Bekir Bozdağ'a ilk talimatı 'Hakyol ve Menzilciler oldu' iddiası
Kulis Haber! Erdoğan'ın Bekir Bozdağ'a ilk talimatı 'Hakyol ve Menzilciler oldu' iddiası
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Ali Babacan atla pozuyla dalga geçerken kendisi alay konusu oldu! Farkında bile değil
Ali Babacan atla pozuyla dalga geçerken kendisi alay konusu oldu! Farkında bile değil
İsmail Saymaz'dan Abdülhamit Gül kulisi! 3 bakan daha gidecek yerine eski bakanlar gelecek
İsmail Saymaz'dan Abdülhamit Gül kulisi! 3 bakan daha gidecek yerine eski bakanlar gelecek
Elektrikler kesildi sanayici zorda! Bakanlık mücbir sebep yazısı hazırladı
Elektrikler kesildi sanayici zorda! Bakanlık mücbir sebep yazısı hazırladı
İlan yayımalandı personel alınacak
İlan yayımalandı personel alınacak
Gezici'den son anket! AK Parti ile CHP arasında kaç puan fark var?'Atatürkçüler' artıyor
Gezici'den son anket! AK Parti ile CHP arasında kaç puan fark var?'Atatürkçüler' artıyor
Kritik Kabine toplantısı bugün! Bekir Bozdağ uzun süre sonra ilk kez katılıyor
Kritik Kabine toplantısı bugün! Bekir Bozdağ uzun süre sonra ilk kez katılıyor
Galatasaray Barcelona'nın kalecisini İstanbul'a getirdi! Sırada yeni isimler var
Galatasaray Barcelona'nın kalecisini İstanbul'a getirdi! Sırada yeni isimler var
Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl örgütü Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon çekti! Oteli ifşa ettiler
Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl örgütü Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon çekti! Oteli ifşa ettiler