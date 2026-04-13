Samsunspor 90+4'te 3 puanı kaptı

Süper Lig’in 29. haftasında Samsunspor, deplasmanda Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Eyüpspor’un tek golü penaltıdan gelirken, Radu’nun kırmızı kart görmesi sonrası maçı üstün götüren Samsunspor, son dakikalarda bulduğu golle 3 puanı aldı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Eyüpspor, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Samsunspor'un gollerini 76'da Mouandilmadji ve 90+4'te Afonso Sousa kaydetti.

Eyüpspor'un tek golü 45+2'de penaltıdan Metehan Altubaş'tan geldi.

İstanbul ekibinde 61'nci dakikada Radu, kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, 22 puanda kaldı. Samsunspor ise 39 puana yükseldi.

