ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e silah satışının engellenmesine yönelik tasarı sunacak

ABD'li Senatör Bernie Sanders, "Gazze'deki soykırıma" dikkati çekerek, ABD'nin İsrail'e silah satışının engellenmesi amacıyla bir tasarı sunacağını ve tasarının oylanması için uğraşacağını açıkladı.

Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, İsrail yönetimini ve ona destek veren ABD yönetimini hedef aldı.

Sanders, açıklamasında, "Bu hafta, İsrail ordusuna yaklaşık yarım milyar dolar değerinde bomba ve buldozer satışını engellemek için bir yasa tasarısı oylaması yapılması için zorlayacağım." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alan ABD'li Senatör, "Gazze'de soykırım suçunu işleyen aşırılıkçı Netanyahu hükümetinin, Amerikan vergi mükelleflerinden daha fazla askeri desteğe ihtiyacı yok." değerlendirmesini yaptı.

Sanders, ocak ayında, İsrail'e yaklaşık 660 milyon dolarlık bomba satışını engellemek için ortak bir silah satışının reddedilmesi tasarısını sunmuş, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da tasarı kabul edilmemişti.

Özellikle Demokrat Kongre üyeleri, ABD'nin İsrail'e silah tedarikini durdurmasını ve İsrail'in askeri eylemlerine ortak olunmaması çağrısında bulunuyor.

Bakan Gürlek'ten "FETÖ ile mücadele" vurgusu
Bakan Gürlek'ten "FETÖ ile mücadele" vurgusu
Türkiye ve Sudan Arasında Yeni Ticaret Köprüsü: ULUSKON’dan Stratejik Çıkarma
Türkiye ve Sudan Arasında Yeni Ticaret Köprüsü: ULUSKON’dan Stratejik Çıkarma
Bakan Çiftçi, Emniyet envanterine alınan T-70 helikopteriyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Bakan Çiftçi, Emniyet envanterine alınan T-70 helikopteriyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi
CHP Genel Başkanı Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu ile görüştü
Türkiye'den diplomasi trafiği: Barış için 2 ülkeyle kritik görüşme
Türkiye'den diplomasi trafiği: Barış için 2 ülkeyle kritik görüşme
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem var
Erzincan Kemah’ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Erzincan Kemah’ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye büyük ceza
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye büyük ceza
İran’dan Trump’ın abluka tehdidine sert tepki
İran’dan Trump’ın abluka tehdidine sert tepki
Devlet Bahçeli'den Netanyahu'ya sert tepki
Devlet Bahçeli'den Netanyahu'ya sert tepki
Ukrayna’da maçta hava saldırısı alarmı paniği
Ukrayna’da maçta hava saldırısı alarmı paniği
Netanyahu’nun ateşkes sözleri tartışma yarattı
Netanyahu’nun ateşkes sözleri tartışma yarattı