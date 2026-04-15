Fenerbahçe peşindeydi! Yıldız oyuncu yeşil ışığı yaktı: Beni hala istiyor musunuz?
Süper Lig'de şampiyonluğa odaklanan ve bir yandan gelecek sezonun kadro planlamasına da erkenden başlayan Fenerbahçe'ye kadrosuna katmak istediği yıldız isimden müjdeli haber geldi.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertlilere istediği yıldızdan müjdeli haber geldi.
Devre arasında reddetti
Fenerbahçe, ocak ayında Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile yolları ayırdıktan sonra Darwin Nunez’i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Uruguaylı yıldız, takımı Al-Hilal’in Karim Benzema’yı transfer etmesine rağmen kendisini isteyen kulüplere, "Suudi Arabistan’da kalacağım" diyerek olumsuz dönüş yapmıştı.
Pişman oldu
Ancak Nunez kısa süre sonra bu kararından pişman oldu. Çünkü Al-Hilal, yabancı kontenjanı nedeniyle 26 yaşındaki golcüyü lig kadrosundan çıkardı. Lacivert-Beyazlılar’ın önceki gün Asya Şampiyonlar Ligi’nden de elenmesiyle birlikte Nunez için sezon bir anlamda bitti. Fanatik'te yer alan habere göre, yıldız futbolcunun Avrupa’ya dönme kararı aldığı öğrenildi.