Samsun'da heyelan faciası! Akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kayalar düştü!

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda bir kişi yaralanırken, toprak altında kalanların olduğu bildirildi. Samsun-Ordu yolunda bir AVM yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına kayan toprak ve kaya parçalarının düşmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıya kaya parçaları düştü.

Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kaydığı ve kaya parçalarının düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan bir kadın yaralı olarak kurtarıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, alışveriş merkezinin yanında bulunan akaryakıt istasyonunda araç yıkama bölümünde bir aile aracını yıkarken toprak kaymasının meydana geldiğini söyledi.

Bir vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığını vurgulayan Vali Tavlı, "Yaralımızı hastaneye ulaştırdık, hayati tehlikesi bulunmuyor. Toprak kaymasının altında kalan 3 vatandaşımızı kurtarma çalışması devam ediyor." dedi.

Tavlı, olay yerinde AFAD, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile çok sayıda sağlık, polis, jandarma ekibinin çalışmaya katıldığını belirterek, "İnşallah kısa zamanda diğer vatandaşlarımızı da bulundukları yerden çıkarmayı düşünüyoruz. Yani 1 kişiyi kurtardık, 3 kişinin toprak altında ve otomobilin içinde olduğunu düşünüyoruz. Şu an onları kurtarmayı uğraşıyoruz. Bir aile, anne kurtarıldı, diğerlerini kurtarmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçük altında kalan Ç.K'nin kurtarıldığını, eşi A.K. ve 2 çocuğunu kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Samsun'un Canik ilçesinde 23.20 sularında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana geldiğini ve toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Olay yerine AFAD 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzu kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir. Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir."