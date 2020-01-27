Rusya'da sirkten kaçan filler ortalığı birbirine kattı

Rusya’nın Ekaterinbug şehrinde sirkten kaçan 2 fil şehir merkezine doğru yürümeye başladı. Şehir merkezindeki kalabalığın içine doğru giden filleri görenler büyük korku yaşadı. Bunun üzerine polisler tarafından şehir merkezinde önlemler alınmaya başlandı.

SİRK EKİPLERİ FİL TAKİBİNDE...

Fillerin kaçtığı sirk yetkilileri de kaçan filleri yakalamak için şehir merkezine geldi. Yük kamyonlarının hazır tutulduğu yakalama operasyonunda fillerden biri ayaklarına büyük halatlar bağlanarak yakalanıp ardından sirke geri götürüldü.

KARLARIN ÜSTÜNE YATTI, ADETA OYUN OYNADI

Diğer fil ise kendisini yakalamaya çalışanlara büyük zorluk çıkardı. Kendisini yakalamaya çalışanlarla adeta oyun oynayan ve şehirden ayrılmak istemeyen fil, götürülmek istendiğini anlayınca karların üstüne yattı. Sirk görevlilerinin büyük uğraşları sonucunda her iki fili de yakalayıp sirke geri götürüldü.

SİRK YÖNETİMİNDEN TEBESSÜM ETTİREN YANIT

Öte yandan sirk görevlileri olayla ilgili “Sirke gelip filleri göremeyenler için filleri şehir halkının ayaklarına getirdik” yorumunda bulundu.