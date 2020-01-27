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İzmir'de koronavirüs şüphesi! 2 Çinli karantinaya alındı

İzmir'in Konak ilçesinde 2 Çinli, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.

Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüse karşı büyük bir mücadele başlatıldı.

Şimdiye kadar 80 kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı Türkiye'de de birçok önlem alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

İZMİR'DE 2 ÇİNLİ KARANTİNADA
İzmir'in Konak ilçesinde, koronavirüs paniği yaşanıyor.

Sabahın ilk saatlerinde İzmir'deki Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne, karantina altında 2 kişi kaldırıldı. Karantinaya alınan 2 Çinlinin yüksek ateşi olduğu, gelen bilgiler arasında.

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